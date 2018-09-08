Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 83 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonlarda Afganistan ve İran uyruklu 83 kişiyi yakaladı.
Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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