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Kırklareli'nde bir evin bahçesinde tank mühimmatı bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyündeki bir evin bahçesinde tank mühimmatı bulundu.

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Kırklareli'nde bir evin bahçesinde tank mühimmatı bulundu.
 
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyünde yaşayan İ.D, evinin bahçesindeki fidanların köklerini kazdığı sırada, mühimmat fark etti.
 
İ.D'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, patlamamış tank mühimmatını çıkararak askeri alana götürdü.
 
Mühimmat imha edildi.

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