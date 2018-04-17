Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'nde ebabil kuşu bulundu

Kırklareli'nde bir vatandaşın bulduğu uçamaz haldeki ebabil kuşu tedavi edildikten sonra doğaya geri bırakıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı taşlarla orduyu yıkıma uğratan ve doğada nadir görülen ebabil kuşu, Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından bulundu.

DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

Ebabil kuşu görevli veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak yere indiği için uçma zorluğu çektiği saptandı. Ebabil kuşu, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından yüksek bir yerden uçurularak doğaya geri bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD uçağına yerli Cirit füzesi

ABD uçağına yerli Cirit füzesi

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA