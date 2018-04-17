Kırklareli'nde ebabil kuşu bulundu

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı taşlarla orduyu yıkıma uğratan ve doğada nadir görülen ebabil kuşu, Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından bulundu.

DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

Ebabil kuşu görevli veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak yere indiği için uçma zorluğu çektiği saptandı. Ebabil kuşu, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından yüksek bir yerden uçurularak doğaya geri bırakıldı.