Kırklareli'nde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması davaları

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, ilk olarak tutuklu sanık eski subay Fatih İnce, hakim karşısına çıktı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan İnce hakkında hazırlanan iddianame özeti Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından okundu.

İnce, savunmasında, örgüt hakkında bütün bildiklerini kolluk ve savcılık sorgularında anlattığını söyledi.

Örgütün sohbetleri dışında hiçbir eylemine katılmadığını savunan İnce, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden haberinin olmadığını ileri sürdü.

Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda emrindeki hiçbir askerin de kalkışmaya destek vermediğini öne süren İnce, görev yaptığı süre boyunca sıralı amirlerin dışında kimseden emir ve talimat almadığını da iddia etti.

Örgütün çökertilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden İnce, pişman olduğunu belirtti.

Mahkemeye gelen belgelerin okunmasıyla devam eden duruşmada, 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 4 tanık dinlenildi. Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasında, İnce'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, İnce'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Adı "Samed" ama örgüt "Emir" diye kodlamış

İkinci duruşmada ise tutuklu sanık eski subay Samed Seyirt, hakim karşısına çıktı.

Seyirt, savunmasında, örgütün dini duygularını istismar ettiğini ileri sürdü.

Örgüt hakkında bildiklerini anlattığını dile getiren Seyirt, 15 Temmuz darbe girişiminde metanetli duruşunu sergilediğini iddia etti.

Örgüt içerisinde ''Emir'' kod adının verildiğini kabul eden Seyirt, hiçbir zaman da kod ismini kullanmadığını öne sürdü.

Dört tanığın dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Topaldemir, esas hakkında mütalaasını verdi.

Topaldemir, mütalaasında, Seyirt'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılması ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını talep etti.

Seyirt'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.