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Kırklareli'nde iki öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kırklareli'nde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Çağlayan Kavşağı'nda iki öğrenci servisi çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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