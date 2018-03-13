Kırklareli'nde iki öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Kavşağı'nda iki öğrenci servisi çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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