Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, aralarında polis memurunun da bulunduğu 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Kahve Ocakları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, arkeolojik sit alanında 1,5 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde çukur kazarken 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.Ç. ile E.Y, E.A. ve K.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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