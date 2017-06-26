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Kırklareli'nde ölü yunuslar karaya vurdu

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi sahilinde iki ölü yunus bulundu.

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Sıcak hava dolayısıyla serinlemek amacıyla belediye plajına gelen vatandaşlar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunusların sahile vurduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin incelemesi sonucunda öldükleri tespit edilen yunuslar, sahilden kaldırıldı.

Yunusların yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve sahile vurduğu belirtildi.

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