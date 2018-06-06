Kırklareli’nde suç örgütüne dev operasyon: 9'u memur 32 gözaltı

Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti, canlı hayvan kaçakçılığı, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları ile 9’u devlet memuru 32 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u devlet memuru olmak üzere toplam 34 şüpheliye ait 36 adreste eş zamanlı yapılan arama yapıldı.

Ele geçirilenler şok etti Operasyonda, 31 adet cep telefonu, 1’i Bulgaristan’a ait 36 adet GSM hattı, 1 adet 9mm. ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5’i Bulgaristan ve 7’si Slovakya’ya ait 660 adet büyükbaş hayvan küpesi, 193 adet küçükbaş hayvan küpesi ile çok sayıda hayvan pasaportu, 1 adet el telsizi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 9'u memur 32 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. 9 ara yakalama yapıldı Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan 9 ara yakalamada, 27 kilogram kubar esrar, 82 adet büyükbaş, 71 adet küçükbaş olmak üzere toplam 153 adet hayvan, olaylarda kullanılan 3 adet araç, sınır bölgesinde haberleşmede kullanılan 4 adet el telsizi, 54 adet büyükbaş hayvan küpesi ile bu küpe numaralarına göre düzenlenmiş 30 adet büyükbaş hayvan pasaportu, 1 adet hayvan küpesi takma aleti ile 6 adedi yabancı ülkelere ait olmak üzere 15 GSM hattı ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.