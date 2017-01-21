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Kırmızı bültenle aranıyordu, Bursa'da yakalandı

Bursa’da, kırmızı bültenle aranan zehir taciri, trafik kazası sebebiyle kavga edince yakalandı.

  • İHA
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19 Ocak Perşembe günü, Osmangazi'ye bağlı Nilüferköy'de bir inşaatta çalışan vinç operatörü Ramazan S., park halindeki 05 DD 197 plakalı araca çarptı. Aracın sağ tarafının hasar görmesi üzerine Celil I. (38), Ramazan S. ile tartışmaya başladı. Münakaşanın büyümesi üzerine, Ramazan S, vinç operatörünün yüzüne elindeki pense ve yumrukla vurarak kaçtı. 
 
Jandarma ekipleri, Celil I.’yı Nilüferköy'de kahvede gördü. Zanlı, kaçmaya çalışırken ekipler tarafından gözaltına alındı. Celil I.’nın uyuşturucu ticareti yapma suçundan kırmızı bültenle arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
 

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