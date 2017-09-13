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Kırmızı ışıkta 2. kez geçenin ehliyeti alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası ile birlikte, ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirilecektir' dedi.

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Dün toplanan Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'na Soylu'nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katıldı. Okulların güvenliği konusunda önemli adımlar atılacağının altını çizen Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:
 
TUZAK RADARI KALDIRDIK
Trafiğin yoğun olduğu saatler ve günlerde, ekiplerin görünürlüğü arttırılacak. Kazaların yoğun olduğu yerlere ağırlık verilecek. Radarın olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraftan da flaşörlerle sürücüler birbirine gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi diğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150'ye çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda 'tuzak radar' olarak ifade edilen uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum.

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