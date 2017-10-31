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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin LPG tankı patladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken LPG tankı patlayan otomobil, tamamen yandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken LPG tankı patlayan otomobil, tamamen yandı.
 
Alınan bilgiye göre, Yunus Öztürk'ün kullandığı 43 US 981 plakalı otomobil, Askerlik Şubesi kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
 
Sürücüsünün inerek uzaklaşmasının ardından aracın LPG tankında peş peşe patlamalar oldu.
 
Tavşanlı Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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