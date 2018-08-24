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Düzce'de kırmızı ışıkta duramayan otomobil zincirleme kazaya neden oldu 5 yaralı

Düzce’de D-100 Karayolu’nda kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 4 araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kaza; Gece saatlerinde D-100 Karayolu Düzce kesimi Olimpiyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkiinde Düzce’den Gölyaka istikametine gitmekte olan B.T.’nin kullandığı otomobil trafik ışıklarını fark edemedi ve önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan diğer otomobillere çarptı. Kazada 4 otomobil hasar görürken otomobillerde bulunan B.T., B.U. ve aynı aileden M.H., E.H.,E.H yaralandı.
 
Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’nda trafik yarım saat tek şeritten verilirken polis ekipleri yolu trafiğe açabilmek için uzun süre uğraştı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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