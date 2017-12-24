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Kırmızı ışıkta geçen TIR aracı biçti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın aracı biçtiği ve araç sürücüsü ile birlikte ön koltukta bulunan kardeşinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yalı Kavşağı’nda meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden Muzaffer B. idaresindeki 34 AB 0154 plakalı tır sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. Tır, bu sırada yeşil ışıkta geçen Kemal A.  yönetimindeki 34 LA 6790 plakalı araca hızla çarptı.
 
Aracı adeta biçen TIR, hemen frene basarak durdu. Tırın çarptığı araç sürücüsü Kemal A. ile araçta bulunan Samet A. ağır yaralanarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan, kaza bir iş yerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kapanan yol araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. 
 
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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