Kırmızı ışıkta geçen TIR aracı biçti Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın aracı biçtiği ve araç sürücüsü ile birlikte ön koltukta bulunan kardeşinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.