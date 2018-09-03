Kırmızı listedeki PKK'lı bölge sorumlusu öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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