Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
TSK, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı
TSK, Kuzey Irak'taki operasyonda kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın öldürüldüğünü açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi/Hakurk-Kani Rash bölgesinde, 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
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