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Kirpiyi ezmemeye çalışırken dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yoldaki kirpiye çarpmamaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinden Tosya ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin E. idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücünün yoldaki kirpiyi ezmemek için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada sürücü Hüseyin E. ile 11 yaşında oğlu İsmail E. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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