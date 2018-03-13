Kırşehir merkezli 5 ilde muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Kırşehir merkezli 5 kent ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile 8 astsubay gözaltına alındı.