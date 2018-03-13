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Kırşehir merkezli 5 ilde muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir merkezli 5 kent ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile 8 astsubay gözaltına alındı.

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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E. ve U.D. KKTC, astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak, M.K. Ankara, H.K. Kayseri ve F.K. Edirne'de gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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