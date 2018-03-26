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Kırşehir merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi

Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Kırşehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teğmen A.K. Mersin'de, teğmen H.G ve astsubay Y.K. Hatay'da, teğmen M.Y ve astsubay O.İ. Ankara'da, astsubaylar T.B ve Ç.A. Diyarbakır'da, astsubay S.S. Edirne'de, astsubay B.A. Çanakkale'de, uzman çavuş E.C. Ağrı'da gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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