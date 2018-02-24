Kırşehir merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonunda 5 astsubay tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan B.A, F.K, M.F.T, T.Ç.T ve Y.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Beş zanlı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

E.Ö. isimli şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir merkezli Tekirdağ, Ankara, İzmir, Edirne, Konya ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 astsubay gözaltına alınmıştı.