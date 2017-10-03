Kırşehir'de 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların tüm etkinliklerde PKK propagandası yaptıkları belirtildi

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame doğrultusunda, haklarında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla dava açılan sanıkların cep telefonu ve bilgisayarlarındaki görüntü ve fotoğraflarda, örgüt propagandası yapıldığı saptandı.

İddianamede, A.Y'nin cep telefonu ve bilgisayarında, 2016 ve 2017'deki Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde çekilen görüntü ve fotoğraflara yer verildi. Görüntülerde, yüzleri poşulu örgüt sorumlularının, örgüt propagandası için hazırlanan şarkı ve marşları seslendirmeleri, sarı, kırmızı ve yeşil renkteki bez parçalarıyla propaganda yapmaları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmaları yer alıyor. Aynı etkinliklerde çekildiği belirlenen M.K'nin cep telefonundaki görüntülerde de PKK'lı teröristler ile örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in video ve resimleri de tespit edildi.

Sanıklardan B.G'nin cep telefonunda da Mucur ilçesinde düzenlenen piknikte, PKK propagandası yapıldığı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan örgüt mensuplarının fotoğrafları ve bez parçaları önünde çektirilen fotoğraflar bulunduğu da belirlendi.

Ç.Y'nin cep telefonunda bulunan fotoğrafta da çiğ köfteyle tabağa PKK yazıldığı tespit edildi.

Operasyon

Kırşehir merkezli 7 ilde 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin, PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı öne sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi Mehmet Ali B. Şanlıurfa'da yakalanmıştı. Zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Kırşehir'de tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Kırşehir İl Başkanının da aralarında bulunduğu parti yöneticileri hakkındaki soruşturmada gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.