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Kırşehir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin kara yolunu kullanarak İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Bitlis'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan A.C. yönetimindeki otobüsü Ortaköy Kavşağı'nda durduran polis, araçta Afganistan uyruklu 19 kişinin olduğunu tespit etti.

Otobüste yakalanan 4'ü çocuk 19 Afganistan uyruklunun üst aramalarında farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler bulundu.

Düzensiz göçmenlere "sahte kimlik düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, yurda kaçak yollarla giriş yapmak" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Otobüs şoförü A.C. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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