Kırşehir'de bir apartmanın bodrum katına kumar operasyonu düzenlendi

Yapılan operasyonda kumar oynamakta kullanılan 4 bin 700 iskambil kağıdı ile birlikte, 7 zar, 6 yaz-boz defteri, 140 adet tombala pulu, 8 plastik oyun topu ve kartlar bulundu.



Emniyette ifadeleri alınan 22 kişi yapılan adli ve idari işlemden sonra serbest bırakıldı.