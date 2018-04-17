Kırşehir'de bir apartmanın bodrum katına kumar operasyonu düzenlendi

Yapılan operasyonda kumar oynamakta kullanılan 4 bin 700 iskambil kağıdı ile birlikte, 7 zar, 6 yaz-boz defteri, 140 adet tombala pulu, 8 plastik oyun topu ve kartlar bulundu.
Emniyette ifadeleri alınan 22 kişi yapılan adli ve idari işlemden sonra serbest bırakıldı.
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