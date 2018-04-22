Kırşehir'de düğün yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aralarında düğüne gidenlerin olduğu 10 kişi yaralandı
- AA
Sami S. idaresindeki otomobil, Kırşehir-Yozgat karayolunun Çiçekdağı Göllü köyü kavşağında Mahinur D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Meryem, Zeynep ve Sinan Darıcı ile Arif D., Şahin Ö., Mert C. Maden, Gökçe ve Aytekin S., 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sami S. idaresindeki otomobildekilerin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Amasya'dan Kırşehir'e gittikleri öğrenildi.
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