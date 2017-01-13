Kırşehir’de FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
Kırşehir’de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 8’i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan ve aralarında Kamu Hastaneleri Birliği yöneticilerinin de olduğu 40 kişiden işlemleri tamamlanan 10’u adli makamlara sevk edilmişti.
Zanlılardan A.R.G, M.T., A.G.,E.A.,H.İ.Ş,N.A.,S.S.,Y.G., tutuklanırken M.Ş. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.