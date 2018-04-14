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Kırşehir'de kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir apartmanda tombala ile kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polisin bir hafta süren takibi sonrası Kuşdilli Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katına operasyon düzenlendi.

Kumar oynattığı iddia edilen M.K. ile kumar oynadıkları öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda bodrum katına kumar için uygun ışık sistemi ve masalar kurulduğu belirlendi. Yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan 4 bin 700 iskambil kağıdı, 7 zar, 6 yaz boz defteri, 140 tombala pulu, 8 plastik oyun topu ve kartlar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişiye para cezası kesildi, M.K. hakkında ise kumar oynattığı ve kumar için yer temin ettiği iddiasıyla adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan, polislerin operasyon ihtimaline karşı apartman girişi ve yola bakan noktaya güvenlik kamerası kurulduğu tespit edildi.

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