Kırşehir’de maden ocağında çökme: 1 ölü, 2 yaralı

Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edilirken Kaman Kaymakamı Murat Girgin, "Maden ocağının içerisinde meydana gelen çökmenin neden meydana geldiği araştırılıyor. Çalışan işçilerden 2’si çökme alanından çıkartıldı. Bir

işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor" dedi.

Bölgede bor madeni işlendiği bilinirken, ekipler çökmenin neden meydana geldiğini araştırıyor.