Kırşehir’de maden ocağında çökme: 1 ölü, 2 yaralı
Kırşehir’in Kaman ilçesi Yeniyapan ve Bayındır köyleri arasında yer alan maden ocağında çökme meydana geldi.
- İHA
Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edilirken Kaman Kaymakamı Murat Girgin, "Maden ocağının içerisinde meydana gelen çökmenin neden meydana geldiği araştırılıyor. Çalışan işçilerden 2’si çökme alanından çıkartıldı. Bir
işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor" dedi.
Bölgede bor madeni işlendiği bilinirken, ekipler çökmenin neden meydana geldiğini araştırıyor.
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