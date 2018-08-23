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Kırşehir’de maden ocağında çökme: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesi Yeniyapan ve Bayındır köyleri arasında yer alan maden ocağında çökme meydana geldi.

  • İHA
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Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 
 
Bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edilirken Kaman Kaymakamı Murat Girgin, "Maden ocağının içerisinde meydana gelen çökmenin neden meydana geldiği araştırılıyor. Çalışan işçilerden 2’si çökme alanından çıkartıldı. Bir
 
işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor" dedi.
 
Bölgede bor madeni işlendiği bilinirken, ekipler çökmenin neden meydana geldiğini araştırıyor.
 

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