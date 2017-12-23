Kırşehir’de okul önünde 9 yaşındaki kızı zorla aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı
Kırşehir’de okul önünde bekleyerek 9 yaşında bir kızı aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre Cacabey Ortaokulu önünde bir istihbarat görevlisinin kızını zorla aracına bindirmek isteyen S.T., polis tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı. Medrese Mahallesi’ndeki Cacabey Okulunda akşam çıkış saatinde 9 yaşındaki kız çocuğuna ‘Seni babana götüreceğim’ diyerek otomobiline bindirmeye çalışan S.T., polisin yaptığı güvenlik kamerası takipleri sonucu operasyonla yakalandı.
Okul önünde kız çocuğunu kandırmaya çalışan S.T.’nin evli ve çocuğu olduğu öğrenilirken polis 8 suç kaydına da ulaştı.
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