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Kırşehir’de STK’lar birleşerek 16 Nisan için 'Evet' dedi

Kırşehir’de 53 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek kurdukları ‘Evet Platformu’ ile yeni anayasayla Türkiye’nin gelişmesi için ‘Evet’ dediklerini açıkladı.

  • İHA
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‘Güçlü ve vesayetten kurtulmuş bir Türkiye’ sloganı ile Türkiye düşmanlarının hayır dediğini anlatan sendika temsilcileri yeni ana yasayanın önemini anlattı.
 
Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamada bulunan evet platformu başkanı İbrahim Küçük Deveci, Türkiye sınırları dışında haritaların değiştiğini ümmetin ise son kalesinin Türkiye olduğunu söyledi.
 
Deveci sendikalar adına yaptığı açıklamada, “Türkiye çok kritik ve zor zamanlar geçiriyor. Küresel saldırılarla Türkiye karşı karşıya 15 Temmuz’da başaramadıklarını bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.
 
Evet Platformu Başkanı Küçük Deveci açıklamasında şunları kaydetti;
 
“Millet 15 Temmuz’da kahramanca tankların önüne yatarak  kurşunlara gövdesini siper etti. Saldırı ve kuşatmalar sadece tank ve silahlarla yapılmıyor. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak ve ekonomisini çökertmek isteyenler  yargıyı, eğitimi ve sosyal hayatı da dizayn etmek istedi.
 
Küresel güçler ve işbirlikçilerine millet olarak engel olduk. Türkiye’nin ilerleyişini sürekli durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olduk. Halkın değerlerine karşı savaş açtılar. Türkiye de yaşayan insanların Cumhurbaşkanını   dahi seçmesine engel olmak istediler. Darbe yaparak partileri kapatmak istediler.
 
Anlatılan bu krizler Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle aşıldı. Bizler güçlü bir Türkiye için yeni anayasaya evet diyoruz.”

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