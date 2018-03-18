Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, Abdullah Çöl idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Dinçer Konak (14) ve Adem Karahan'a (54), ardından yol kenarında duran 5 otomobile çarptı.

Konak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Karahan, sürücü Çöl ve araçtaki Ebru Gürler ile aracın çarptığı 40 EF 330 plakalı otomobilin sürücü Emre Tuna ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve ÖSO birlikleri Afrin´de kontrolü sağladı

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin´de kontrolü sağladı

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA