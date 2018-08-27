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Kırşehir'de tüp patladı: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu yanan ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Orta mahallede meydana  gelen olayda, bir evin mutfağında bulunan tüp, bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ahşap ev yanarken, Yılmaz K.'da yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipler yangına müdahale etti. Yaralanan Yılmaz K.'da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.    
 
Yangına ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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