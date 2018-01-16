Kış kamplarında büyük buluşma

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 12 ilde 12 temayla başlattığı 3. Kış Kampları önceki gün başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler sömestr tatilini fırsat bilip hiç görmedikleri illerdeki kış kamplarında hem uzmanlarından yeni bilgiler edinecek hem de tarihi mekanlar gezerek genel kültürlerini geliştirecek.

SADECE BARINMA DEĞİL

KYK Kış Kampları’nın açılışı nedeniyle Kocaeli’ndeki törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak “Öğrencilerle KYK arasındaki ilişkinin yalnızca barınma ve gıda ihtiyacı üzerine olmasını istemiyoruz. Onlara faydalı olacak pek çok konuyu öğrenme sürecinde birlikte olmak istiyoruz.

İletişim, edebiyat, hukuk, spor, İslam sanatları, halkla ilişkiler, inovasyon kampları var. KYK’da kalan öğrencilerimizin robot yapmasını, robotlarını, teknolojiyi yarıştırmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kocaeli’deki kamp programında Ar-Ge İnovasyon (Yapay Zeka) temasının ele alınacağına işaret eden Bak, “Bilgi çağında bilgiyi yöneten, en iyi şekilde değerlendiren ülkeler öne geçecek” diye konuştu.

Bilim adamı ve gazetecilerin konferanslar vereceği etkinlik, 15-19 Ocak tarihlerinde Nevşehir, Edirne, Yalova, Kırıkkale, Trabzon ve İstanbul’da devam edecek.