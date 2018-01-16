Kış kamplarında büyük buluşma
Yarıyıl tatilinin üniversitelerde başlamasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler için 12 ilde tematik kış kampları düzenlendi. Uzman ve akademisyenlerin sunumlar yapacağı kış kamplarına katılan öğrenciler bir taraftan ilk kez geldikleri illeri tanıma fırsatı yakalayacak.
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 12 ilde 12 temayla başlattığı 3. Kış Kampları önceki gün başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler sömestr tatilini fırsat bilip hiç görmedikleri illerdeki kış kamplarında hem uzmanlarından yeni bilgiler edinecek hem de tarihi mekanlar gezerek genel kültürlerini geliştirecek.
SADECE BARINMA DEĞİL
KYK Kış Kampları’nın açılışı nedeniyle Kocaeli’ndeki törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak “Öğrencilerle KYK arasındaki ilişkinin yalnızca barınma ve gıda ihtiyacı üzerine olmasını istemiyoruz. Onlara faydalı olacak pek çok konuyu öğrenme sürecinde birlikte olmak istiyoruz.
İletişim, edebiyat, hukuk, spor, İslam sanatları, halkla ilişkiler, inovasyon kampları var. KYK’da kalan öğrencilerimizin robot yapmasını, robotlarını, teknolojiyi yarıştırmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kocaeli’deki kamp programında Ar-Ge İnovasyon (Yapay Zeka) temasının ele alınacağına işaret eden Bak, “Bilgi çağında bilgiyi yöneten, en iyi şekilde değerlendiren ülkeler öne geçecek” diye konuştu.
Bilim adamı ve gazetecilerin konferanslar vereceği etkinlik, 15-19 Ocak tarihlerinde Nevşehir, Edirne, Yalova, Kırıkkale, Trabzon ve İstanbul’da devam edecek.
DİYARBAKIR TÜRK İSLAM SANATLARI KAMPI
Diyarbakır’da başlayan kış kampının temas “Türk İslam Sanatları Kampı” başladı. Süleyman Bin Halid Kız Yurdunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampa Balıkesir, Çankırı, Tekirdağ, Kırklareli, Rize ve Manisa’dan öğrenciler geldi. Öğrencilere 5 gün boyunca ebrudan şiire, minyatürden hat sanatına kadar birçok alanda eğitim verilecek.
SAMSUN DEĞERLER KAMPI
Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programda 7 şehirden 150 öğrenci bir araya geldi. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, öğrencilere Değerler Eğitimi kapsamında bilgilendirme yaptı. Bingöl, Niğde, Isparta, Osmaniye, Tunceli, Uşak ve Van’dan gelen öğrenciler 5 gün sürecek kampta çeşitli etkinliklere katılacak.
ANTALYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER KAMPI
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Antalya’da öğrencilerle buluştu.
ÖğrencilerİN büyük ilgi gösterdiği kampın açılış programına konuk olan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Türkiye’nin dış politikadaki rotası ve uluslararası ilişkilerde medyanın çarpıcı rolünü anlattı. Albayrak, “Filistin’de bir duvarın dibinde oğlunu İsrail askerlerinin ateşinden korumaya çalışan bir baba, yıllarca Batı medyasında ‘İsrailli baba-oğul
Filistinlilerin ateşinde böyle öldürüldü’ diye kullanıldı. Ve bir algı nasıl yürümeye başlamışsa, öyle devam ediyor” dedi.
MUĞLA SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM KAMPI
KYK Tematik Kış Kampları kapsamında kente gelen 8 şehirden 150 öğrenci etkinliğin ilk gününde Dr. Ender Saraç’tan “Yaratıcının Bir Emaneti Olarak Beden” isimli sunumu dinledi.
KASTAMONU EDEBİYAT KAMPI
Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya’daki yurtlarda kalan öğrenciler ‘Edebiyat Kış Kampı’ için Kastamonu’da buluştu. Fahreddin Paşa Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk derse duayen yazar Rasim Özdenören, dil, kültür ve kimlik konularında bilgi verdi.
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