Kısıklı’da demokrasi nöbeti tutan Kanada’lı, bakanlığa getirildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Pendik ve Kısıklı meydanlarında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak gönülleri fetheden Somali asıllı Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı oldu.

Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduğunu Belediye Başkanı Kenan Şahin'in davetlisi olarak bulunduğu İstanbul'da öğrendi. Müslüman milletvekili 6 Ocak'ta temaslarını sürdürdüğü esnada Kanada Başbakanlığından aldığı telefon üzerine programını yarıda keserek, ülkesine döndü.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Ahmed Hussen'in, Türkiye'nin Suriyeli misafirler için yaptıklarını yerinde incelemek için İstanbul'a geldiğini belirtti.

Hussen'in ziyareti sırasında AFAD ve Türk Kızılayı ile üst düzey görüşmeler planlandığını ve Kanada Dostluk Grubu Milletvekilleri ile randevu ayarlandığını aktaran Divleli, şunları kaydetti:

"Sayın Hussen'in Ankara ziyareti önemli görüşmeleri içeriyordu. Fakat apar topar Kanada'ya döndü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, özellikle Suriyeli göçmenlerle ilgili çalışmalarına binaen Sayın Hussen'i, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı görevine getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz."