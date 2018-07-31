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Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için TBMM Genel Kurulunda yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için TBMM Genel Kurulunda yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan üyeliğe, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda HDP Grubu'nun aday gösterdiği Abbas Kılıçoğlu'nun seçildiği belirtildi.

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