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Kışla'daki kazada 1 askerimiz şehit oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir askerimiz, kışla içerisinde zırhlı aracın çarpması sonucu şehit oldu.

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Olay, 15.30 sıralarında, Silopi ilçesinde bulunan Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan bir astsubay başçavuş, kirpi adlı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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