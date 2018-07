KİT taşeron işçileri kadroya alınacak mı Kadrolu taşeron nakil tayin talep hakkı var mı

KİT 2018 taşeron kadroya ne zaman alacak? KİT taşeron işçileri kadroya alınacak mı 2018 Kadrolu taşeron zamlı maaş ikramiyeleri! Kadrolu taşeron nakil tayin talep hakkı var mı? KİT, PTT, Karayolları'nda çalışan taşeron işçilere kadro verilecek mi? 4B 4D kadrolu taşeron işçiler Temmuz'da ne kadar zam alacak? Taşeron Temmuz maaşı zam oranı nedir? İhale ile devlet işi yapan taşeron firmalar elemanları kadroya geçişleri nasıl olacak? soruların yanıtları araştırılıyor. 703 sayılı KHK ile, Başbakanlıkta taşeron işçi olup da 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın başka kurumların sürekli işçi kadrolarına geçirilecekler. Kadroya geçirilen bu işçilere sağlanan hak, diğer sürekli işçi kadrosuna geçen taşerona da emsal olacaktır. 703 sayılı KHK’nin 221 inci maddesinde; “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) flkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Oysa ki, Taşeron kadroları şahıslarına bağlıdır. Naklen atanamaz, ancak görevlendirilebilirler. Bu nedenle, 696 sayılı KHK gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden başka kurumların işçi kadrosuna nakledilmeleri halinde ise, kadroları şahsa bağlı kadro olmaktan çıkacak,boşaldığı zaman iptal edilmeyecektir. Bu düzenleme, diğer taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna atananlara emsal olacaktır. Kadrolu taşeron Temmuz maaşı zam oranı açıklanırken KİT, PTT, Karayolları'nda çalışan taşeron işçilere kadroya alınıp alınmayacağı ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor...



Yeni kadroya alınacak işçi sayısının ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Son karar ise Hazine’ye ait olacak. Çerkezoğlu açıklamasında işe giriş çıkışlar nedeniyle 2 yıl şartının da yeni mağduriyetler oluşturabileceğine değindi. Kadroya geçen taşeron işçilerin lojman hakkından yararlanıp yararlanmayacağı konusu 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23. maddede açıkça belirtilmiştir.



Temmuz ayı pek çok kesim için zam ayı olacak. Emeklilerden yaşlılara, memurlardan kamu işçilerine, engellilerden evde yakınına bakanlara kadar yaklaşık 19 milyon kişinin kazancı yükselecek. Enflasyon tahminleri, gelirlerdeki artışın ipuçlarını veriyor.



Kamuda milyonlarca memur önümüzdeki ay alacakları zammın hesabını yaparken Temmuz ayında zam alıp almayacakları konusunda tereddüt yaşayan taşeron işçiler bu durumun netlik kazanması için beklentiye girdi.



Uzun yıllardır hükümetten kadro bekleyen taşeron işçiler geçen yılın sonunda muradına ermiş kademeli olarak taşeron işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alımlar başlamıştı.



Taşeron işçilerin kadroya alımları son sürat devam ederken hala taşeron kadrosunda görev alan yüzbinlerce işçinin bulunduğu her kesim tarafından bilinen bir gerçek taşeron statüsünden sözleşmeliye geçen işçilerin sosyal hakları hala tam olarak bilinmesede taşeron statüsünde devam eden personellerin beklenti içerisinde olduğu durumlarda baş göstermiyor değil, özellikle yaklaşan Temmuz ayında milyonlarca çalışan personel belirlenen oranda zam alacak.



70 bin KİT taşeron için kadro maratonu başladı. Makina ve Kimya Endüstrisi, Tarım İşletmeleri, Et ve Süt Kurumu gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron "işe başlangıç tarihleri ve çalıştığı süreler" dikkate alınarak imtihana çağrılıyor. Yıl sonuna kadar bütün kadrolar verilecek. Taşeronluk sisteminin son uygulandığı yer olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) kadro süreci hızlanıyor. Buralarda yıl sonuna kadar yapılacak sınavlarla birlikte taşeronluk sistemi büyük ölçüde tarih olacak. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre çalışanlar, kamuda sürekli işçi statüsüne geçirilecek. Karar sonrasında ise KİT'lerde çalışmalar hızlandı. Kurumlarda sınava girmeye hak kazanan işçiler, yavaş yavaş netleşmeye başladı.



696 sayılı KHK ile Genel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel bütçeli kuruluşlar ile SGK'da çalışan işçiler kadroya alındı. Yeni alımlarda ise bu kez KİT işçileri için alımlar yapılacak ve daha önceki KHK düzenlemelerinde bulunan başvuru şartlarına göre kadroya geçiş sağlanacak. Buna göre 31 Aralık 2018 tarihine kadar süreç tamamlanacak. Henüz başvurular başlamadı. Adaylar 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren kesintisiz 2 yıl çalışmış olması gerekecek.



İKİ SENE ÇALIŞMA ŞARTI



KİT'lerde kadroya alınacak personelin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekecek. Bunun tespiti için kurumlar, çalışanların sigorta başlangıç tarihini ve yaşını kontrol edecek. Kurumlarda sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazanmak için iki yıl kesintisiz çalışma kriteri esas alınacak. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kadro kapsamına girecek işçilerin tespiti amacıyla yapılan işlemler, diğer kurumlarda da başladı.



KİT'lerde hangi kurumlarda taşeronluğun kaldırılacağı merak ediliyordu. Bu konu da netleşmeye başladı. Buna göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) gibi 23 büyük kurumda çalışan 70 bin taşeron işçi, sürekli işçi statüsüne geçme hakkını kazanacak. Öte yandan Anadolu Ajansı, Atatürk Orman Çiftliği ve TRT gibi KİT'lerde çalışan taşeronlar ise kapsam dışında kaldı.



ÖNCE FERAGAT



KİT ve bağlı ortaklıklarda kadroya alınacak personelin, taşeron olarak çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunması gerekecek. Ayrıca, iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini beyan etmeleri gerekecek.



BAŞLICA KİT'LER



¥ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ



¥ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü



¥ Devlet Malzeme Ofisi



¥ Elektrik Üretim AŞ



¥ Enerji Piyasaları İşletme AŞ



¥ Et ve Süt Kurumu



¥ Eti Maden İşletmeleri



¥ Makine ve Kimya Endüstri Kurumu



¥ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü



¥ Toprak Mahsulleri Ofisi



¥ Türkiye Elektrik İletim AŞ



¥ Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ



¥ Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ



¥ Türkiye Kömür İşletmeleri



¥ Türkiye Taşkömürü Kurumu



¥ Devlet Hava Meydanları İşletmesi



¥ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü



¥ PTT AŞ



¥ TCDD ve bağlı ortaklıkları



¥ Gayrimenkul Anonim Şirketi



¥ Sümer Holding AŞ



¥ Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ



¥ Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ



Emekliliği gelenler kapsam dışı



KİT'lerde sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyenlerin, emeklilik hakkını kazanmamış olması gerekecek. Buna göre; sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998 ve öncesi kadınlardan 44 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1998'den sonra olan kadınlardan 50 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 ve öncesi olan erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi 23.5.1994 sonrası olan erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ve engelliliği sebebiyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6.8.2003 ve öncesi olanlar, "herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına" dair belge vermek zorunda. Bu yaş ve sigorta başlangıç tarihi kapsamına girmeyenlerden ise bir belge istenmeyecek.

TAŞERON TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM ALDI?



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlere göre bayramlardan önce kadroya geçirilen taşeron işçilerin ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren zam yapılacaktır.



Buna göre 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren%4(yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.



KİT TAŞEROA KADRO VERİLECEK Mİ?



AK Parti hükumetinin yılbaşında uyguladığı ve 2 Nisan tarihi itibari ile 900 bin taşeron çalışanının kadroya alındığı yasanın ardından, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) yaşanan mağduriyetin giderildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 60 bin dolayında KİT mağdurlarının kadroya alınacağını söyledi.



Seçim öncesi KİT çalışanlarının mağduriyetinin giderileceği sözünü verdiklerini belirten Zeki Tosun, Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT’lerde çalışan 60 bin dolayında taşeron işçilerinin kadroya alınmasının önünün açıldığını dile getirdi.









Ülkemizde istihdam etmekte olan 50 bin civarı KİT taşeron işçi kurumlarında istihdam etmektedir. Bu kurumların bir bölümü devlete bir bölümü ise özel sektör firmalarına ait olduğundan dolayı KİT taşeron işçilerine 2 Nisan 2018 tarihinde kadro verilemedi.



KİT TAŞERONA KADRO VAR MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan çalışma sonucu oluşturulan taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlar kapsamında kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme KHK'da yer almış ve sınav sonucu başarılı olan işçiler kadrolara alınmıştı.



Taşeron işçi düzenlemesine göre bazı kurumlarda çalışan işçiler ise kadrolara dahil edilmemişlerdi. Çeşitli nedenlerden veya durumlardan dolayı kadroya alınmayan taşeron işçiler ise kadro taleplerini birçok defa duyurmaya çalıştılar.



Kadroya alınmayan taşeron işçilerin çalışmakta oldukları kurumlarda kadrolara dahil edilmesine yönelik Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ile Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulunmuş ve işçilerin kadroya alınmaları gerektiğini söylemişlerdi.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuya dair açıklamalarında bu konuda çalılma başlattıklarını ve mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulamıştı. "Taşeron konusu gündemimizin birinci maddesidir. Kapsam dışı kalanlar için de yeni bir süreç başladı. Kapsama girmeyen arkadaşlarımız için de yine kadrolu işçi olması hususunda mücadelemizi daha da ayrıntılı raporlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken yine aynı istikamette aynı üslupla bütün platformlarda muhataplarımızı yönlendirerek taleplerimizi seslendirmeye devam edeceğiz"



Türk-İş Başkanı Ergun Atalay konuya dair açıklamalarında taşeron işçi düzenlemesinde asıl işi yapan işçilerin kadroya alınmadığını ifade ederek ''Kısa bir zaman önce taşerondaki kardeşlerimiz kadroya geçti. Asıl işi yapanlar ise geçmedi. PTT, Demiryolları, Şeker işçisi kadroya geçmedi. KİT'lerdeki çalışanlar kadroya geçmedi. Bu alandan sesleniyorum. Geçmeyenler de kadroya geçene kadar peşinizi bırakmayız. Bir an evvel bu işçileri kadroya geçirmek zorundasınız. Ne zaman bu işçileri kadroya alırsanız bizimle birlikte olduğunuzu anlayacağız. Yoksa peşinizi bırakmayacağız” açıklamalarında bulunmuştu.



Kadroya alınmayan taşeron işçilere yönelik Hak İş Sendikası bir çalışma başlattığını duyurmuş ancak çalışmanın tamamlanmadığını belirtmişti. Yapılan açıklamaya göre söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacağı ve konuya hükümetten adım atılması bekleniyor.



Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;



“Hükümetimiz kamuda çalışan binlerce taşeron işçilerin kadroya alınması sözünü vermiş ve 900 bin dolayında taşeron işçileri 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya alınarak işbaşı yapmaları sağlanmıştı. Bu uygulamaya Kamu İktisadi Teşebbüsleri( KİT)’inde çalışanlar dahil edilmemişti. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız KİT çalışanlarının mağdur edilmeyeceği ve ilgili yasanın çıkarılacağı sözünü vermişlerdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Resmi Gazetede Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT'lerde çalışan yaklaşık 60 bin taşeron işçisinin kadroya alınması kararlaştırıldı. KİTlerdeki taşeron çalışanlarının yıl sonuna kadar işlemleri yapılarak bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımızın seçim öncesi verdiği bu sözlerin yerine getirilmiş olması bizleri sevindirmiştir. AK Parti söz verdiyse yapar diyoruz. Bu kararın KİTlerde çalışan tüm taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”



HAK-İŞ'TEN KİT AÇIKLAMASI



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro yolunun açılmasıyla ilgili, "Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi." dedi.



Arslan, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



Türkiye'de kayıtlı çalışan sayısının 12 milyon 800 bin olduğunu belirten Arslan, "Bunların sadece 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 11 milyon 800 bin işçi bizi bekliyor. Bizim diğer insanların sorunlarını anlatabilmemiz lazım." diye konuştu.



Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçisine kadro yolu açan düzenlemeye değinen Arslan, şunları kaydetti:



"Bu kararname ile uzun süre tartıştığımız KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadro yolu açılmış oldu. Bu geç kalınmış bir düzenlemeydi. Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT'lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi. Küresel sermaye güçleri, yeni dünya düzeninde önümüze şunu dayatıyorlardı, 'Kamuyu, kamu hizmetlerini özelleştirin. Kamu şirketlerini tasfiye edin. Kamu hizmetlerini özel sektör eliyle yapın.' Bu, yapılan baskılara Recep Tayyip Erdoğan'ın meydan okumasıdır. Bu meydan okumayı kamuoyuyla fazla paylaşamadık. Neden 950 bin arkadaşımızın kadro sorunu çözüldü, 50 bine yakın arkadaşımızın sorunu çözülmeyince bütün gözler 50 bine takıldı. Bugün KİT'lerdeki arkadaşlarımızın da sorunu çözülmüş oluyor. Geride kalan taşeron arkadaşlarımızın sorununun çözümü için yeni adımların atılmasını bekleyeceğiz."



Arslan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken de tarihi ve başarılı bir seçimin geride bırakıldığını, seçimle Batı'nın ve Türkiye'nin sözde müttefiklerinin Türkiye'ye yönelik bütün beklentilerinin boşa çıkartıldığını söyledi. Genel Kurul'a, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve işçi sendikalarının temsilcileri de katıldı.



4B nedir? statüsü neyi kapsıyor?



Eski sistemde Bağkur’a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(B) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır



4D nedir? statüsü neyi kapsıyor?



(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.







375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.



Ücret Zammı:



01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.



01.07.201831.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.201930.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.201931.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.202030.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.202031.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



İkramiye:



İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.



B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.



D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



E-SORUMLULUK PRİMİ:



1) DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.



2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.



3) SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.



B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:



A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.



B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.



C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.



D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.



E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



Askerlik Yardımı:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İzinler:



A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.



B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.



C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde





5 gün



Evlenmesi hâlinde





5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde





6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde





5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde





2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde





10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse





3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse





5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse





7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse





9 hafta sonunda



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.



TAŞERONA YÜZDE 4



Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 6.77 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 247,32 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,98 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 363,22 liraya çıkacak.. Kamuda görev yapan 200 bin işçi için toplu sözleşmede 'yüzde 3.5 zam ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı' verilmesi karara bağlanmıştı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa, yüzde 3.77 enflasyon farkı söz konusu olacak. Kadroya geçirilen taşeron işçilere toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılacak.



FAZLA ÇALIŞANA YÜZDE 60 ZAM



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmaları kapsamına girerken; güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek. Ayrıca fazla çalışma ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.



2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun "Kapsam" başlıklı 2. maddesi aşağıdaki şekildedir.



"Kapsam:



Madde 2 - Bu Kanun;



a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,



b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,



c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,



d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir."



696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23. maddesine göre kadroya geçen taşeron işçilerin lojman hakkı vardır.