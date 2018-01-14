KİT taşeron işçileri son dakika kadroya geçecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşerona kadro açıklaması

Kit taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan; KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili de açıklamalar geldi. Bunun üzerine Taşeron işçi son dakika KİT'ler kadroya geçecek mi Taşeron kadro sınavı ne zaman yapılacak? Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona ermesiyle birlikte "Sınav ne zaman yapılacak? 2018 Taşeron işçi maaşı ve kıdem hakları ne olacak? Taşeron kadro sınavında neler sorulacak? Kadrolu taşeron işçi ne kadar maaş alacak? 4B sürekli işçi kadrosu nedir yasal haklar nelerdir? Taşeron işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ve emeklilik hakları nasıl olacak? gibi soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Taşeron işçilerin başvuru süresi doldu. Asıl listelerin asılmasına az kaldı, bundan sonra taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. Sınav süresinden sonra ise taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya geçecek. Taşeron işçilerle ilgili bir diğer merak konusu da KİT'lerde çalışanlar. KİT'lerde çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili beklentiler devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi. İşte KİT taşeron işçiler ile ilgili son dakika haberleri...



KİT'TEKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'taki KİT'lerin "Kadro isteriz" sloganına karşılık KİT'te çalışan taşeron işçilere seslendi.



Erdoğan, KİT'teki taşeron işçilerle ilgili şunları söyledi:



Biz sözü bir kere söyleriz. KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil. Ne gibi olacak? KİT'ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. BİT'lerdekiler de aynen, yani biz aradan komisyoncuları ne yaptık, kaldırdık. Olay bu.



Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları perşembe günü sona erdi. Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek.Taşeron işçilere sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak. İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak. Kurumlar, kadroya geçiş işlemlerini bu tarihten önce de tamamlayabilecekler.

Taşeron işçiler ile ilgili merak edilen soruları csgb.gov.tr/bilgilendirme/ adresine giriş yaparak merak ettiğiniz konular üzerine bilgilenme şansına sahip olabilirsiniz.



Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.

TAŞERONA KADRODA İLGİNÇ FIRSATÇILIK!



Taşeron sınavı yapılacak diye bir çok yerde kurslar açıldı. Bununla ilgili Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçılar konusunda uyarmıştı , "Taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok" diye konuştu.



Kadroya alınacak taşeron işçilere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı “Devlet size sahip çıkıyor, siz de Samsunspor’a sahip çıkın” dedi.



aşeron işçilerine verilen kadro, bağış fırsatçılığına dönüştü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci hakkında yaptığı bilgilendirme toplantısında “Devlet size sahip çıkıyor, siz de Samsunspor'a sahip çıkın” diyerek asgari ücretle geçinen işçilerden futbol takımına bağış yapmalarını istedi. OMÜ, üniversite bünyesinde çalışan ve daimi işçi kadrosuna geçiş için başvuruda bulunan bin 580 taşeron işçi için bilgilendirme toplantısı düzenledi.



SINAV İÇİN KOMİSYON



Üniversitenin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonu'nda yapılan toplantıya başkanlık eden OMÜ Genel Sekreteri Doç. Menderes Kabadayı, daimi işçi kadrosuna hangi taşeron işçilerin geçirileceği, kimlerin başvurabileceği, geçiş sınavının nasıl olacağı, süreç takvimi ve atamaların ne zaman yapılacağı gibi konularda işçilerin sorularını yanıtladı. Kabadayı, 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla taşeron işçi konusunun sona ereceğini, yıllardır firma aracılığıyla ödedikleri personelin özlük haklarının bundan sonra üniversitenin ödeyeceğini, arada firma olmaksızın doğrudan kendi personelleriyle çalışacak olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Karadeniz'in en fazla taşeron işçi çalıştıran kurumu olduklarına işaret eden Kabadayı, “Bu geçiş sürecini mümkün olduğu kadar işçi kardeşlerimizi mağdur etmeden aşmak üzere geceli gündüzlü çalışıyoruz. Kadro sınavı için bir komisyon kurduk. Sınav mümkün olduğu kadar sizleri elemek için olmayacak. Yani böyle bir önyargıya kapılmayın. İşini iyi yapan, işinin ehli olan hiç kimse eleme potasında değildir. Tek kriter var, işini iyi yapmak. Bir de tabi güvenlik soruşturması yapılacak ki bundan da temiz çıkmanız gerekiyor. Gönlünüz rahat olsun” dedi.



BAĞIŞ TEKLİFİNE BÜYÜK TEPKİ



Komnuşmasının sonunda sözü Samsunspor'a getiren Kabadayı, Samsun Valiliği'nin başlattığı Samsunspor'a destek kampanyasına taşeron işçilerin de katılmasını istedi. Kabadayı'nın, taşeron işçilere sınavı kazanabilmeleri için sınav ve güvenlik engellerini aşmaları gerektiğini hatırlattıktan sonra, “Devlet size sahip çıkıyor, siz de Samsunspor'a sahip çıkın” diyerek bağış istemesi tepkiyle karşılandı.





DÖRT AŞAMALI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİ!



Taşerona kadro düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisinde. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili” diye konuştu. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi, mesai saatinin bitimiyle sona erdi.



Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya konan düzenleme çerçevesinde, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.







Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren başvuru için verilen 10 günlük yasal süre mesai bitimiyle doldu.



Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçiler, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaatlarını gerçekleştirirken, kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları da yanmış oldu.



Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak



Başvuruların ardından tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.



Tüm bu aşamaların ardından hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, komisyonun iki yedek üyesi olacak.



Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler, ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.



Tüm bu sürecin ardından şartları karşılayıp sınavda başarı gösterenler, en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.



SINAVLA İLGİLİ ELEME SÖZ KONUSU DEĞİL!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız bir şekilde kapsama alındığını anlatan Sarıeroğlu, “Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4D Statüsü’nde istihdamlarını sağlayacağız” dedi.



EK DETİYE YILDA DÖRT PARÇADA ÖDENECEK!



Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak” ifadelerini kullandı.







TAŞERON FİRMALAR DA KORUNDU: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.



ÇÖP, TEMİZLİK, PARK İŞLERİ: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.



MEVSİMLİK İŞÇİLERE EMEKLİLİK: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.



KIDEMLERİYLE BİRLİKTE GEÇECEKLER: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.



90 GÜNDE TAMAMLANACAK



Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak. Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da kadroya geçirilecek. Kadroya geçen işçilerden sendikalı olanların maaş artışları toplu sözleşmeye göre yapılacak. Sendikalı olmayıp kadroya girenlerin maaşları ise yüzde 3.5 artacak.



KADROYA GEÇEMEYEN KURUMLAR BELLİ OLDU!



Taşerona kadro veren KHK düzenlemesinde 59 kamu kurumunda çalışan taşeron işçiler kapsam dışında tutuldu. Bunlar arasında TRT, AA, Çay-Kur, Ziraat Bankası, Halk Bankası, TOKİ ve TMSF de var.



İşte taşeronları kadroya geçemeyecek o kurumlar:



KİT’LER:1)

BOTAŞ, 2)

Çay-Kur, 3)

DMO, 4)

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları, 5)

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi, 6)

Et ve Süt Kurumu, 7)

Eti Maden İşletmeleri, 8)

Makine ve Kimya Endüstri Kurumu, 9)

TİGEM, 10)

TMO, 11) Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 12)

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., 13)

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş., 14)

TKİ, 15)

TPAO, 16)

TTK, 17)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 18)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19)

PTT A.Ş., 20)

TCDD ve bağlı ortaklıkları (TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ), 21)

TCDD Taşımacılık A.Ş., 22) Gayrimenkul Anonim Şirketi, 23) Sümer Holding A.Ş., 24)

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 25)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., 26)

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.



MERAK EDİLEN SORULAR ÇSGB İLE CEVAPLANIYOR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor.



ÇSGB BİLGİLENDİRME FORMU NEDİR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) Bilgilendirme Formu diğer adıyla Platformunun amacı, özellikle çalışanların çalışma hayatının her safhasında karşılarına çıkan sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çalışma hayatını düzenleyen değişik kanunlardan doğan hak ve yükümlülüklerini en iyi şekilde anlamalarına yardımcı olmak, bilgi vermek, ve yol göstermektir.



Bilgilendirme Platformu, çalışanlara doğrudan ve temel bilgileri vermek üzere çalışma hayatına ilk adım, emeklilik, işsizlikle ilgili işlemler, kayıt dışı istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri içeren beş ana bölümden oluşmakta, bu bölümler özellikle çalışanların hak ve sorumluluklarını en basit şekilde görsel ve sesli olarak öğrenmelerine yol gösterici nitelikte temel bilgileri içermektedir.



ÇSGB BİLGİLENDİRME FORMUNA NASIL ULAŞILIR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) Bilgilendirme Platformun merak ettiğiniz sorualrı forma doldurmak için sadece yapmanız gereken tek şey csgb.gov.tr/bilgilendirme/ adresine giriş yapmak. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor.



Kit taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan; KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili de açıklamalar geldi. Bunun üzerine Taşeron işçi son dakika KİT'ler kadroya geçecek mi Taşeron kadro sınavı ne zaman yapılacak? Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona ermesiyle birlikte "Sınav ne zaman yapılacak? 2018 Taşeron işçi maaşı ve kıdem hakları ne olacak? Taşeron kadro sınavında neler sorulacak? Kadrolu taşeron işçi ne kadar maaş alacak? 4B sürekli işçi kadrosu nedir yasal haklar nelerdir? Taşeron işçi kıdem tazminatı, yıllık izin ve emeklilik hakları nasıl olacak? gibi soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Taşeron işçilerin başvuru süresi doldu. Asıl listelerin asılmasına az kaldı, bundan sonra taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. Sınav süresinden sonra ise taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya geçecek. Taşeron işçilerle ilgili bir diğer merak konusu da KİT'lerde çalışanlar. KİT'lerde çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili beklentiler devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi. İşte KİT taşeron işçiler ile ilgili son dakika haberleri...