Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Babaeski'de kız arkadaşını pompalı tüfekle ile öldürüp, intihar etti

Babaeski'de kız arkadaşı Sinem Kır'ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli öldürüp, aynı silahla intihar eden Tolga Tunç'un, istasyona elinde bir kutu ile girerken görevlilere, 'Sevgilime hediye getirdim' dediği öğrenildi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 10
  • 1
  • 2
  • 9
  • 4
  • 1
x

Bunun üzerine diğer çalışanlar dışarı çıktı, ikiliyi yalnız bıraktı. Daha sonra Tunç, tartıştığı Kır'ı yanında getirdiği hediye paketinden çıkardığı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Savcı ve polis olay yeri incelemesinin ardından Tunç ile Kır'ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de aynı kutu içine koyarak emniyete götürdü. Kır'ın akaryakıt istasyonunda yaklaşık 20 gün önce çalışmaya başladığı belirtildi.  

 

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA