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Kız arkadaşıyla tartıştı, ortadan kayboldu

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, 2 gün önce kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ortadan kaybolan 21 yaşındaki Semih Ak'ın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne Songül Ak, 'Hayatından endişe ediyoruz' dedi.

  • DHA
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Didim'de bir fast food restoranunda çalışan Semih Ak, iddiaya göre geçen 24 Aralık Cumartesi günü aynı işyerinde çalışan kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından kız arkadaşıyla ayrılan Ak, aynı günün akşamı bütün sosyal medya hesapları ile cep telefonunu kapattı. Ertesi gün saat 12.00 sıralarında Yeşilkent Mevkisi Martı Sitesi'ndeki yalnız kaldığı evinden ayrılan Ak, ortadan kayboldu. Semih Ak'tan bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
 
Oğullarının telefonunun kapalı olduğunu, nereye gittiğini de bilmediklerini belirten anne Songül Ak, "İki gündür araştırıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Pazar günü öğle saatlerinde evden ayrılmış. Ayrılış anı sitenin güvenlik kamerasında görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binerek Didim'den ayrılmış. Otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini inceledik, Efeler'de indiği tespit ettik. İndikten sonra nereye gittiği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Şu ana kadar banka hesabından para çekmemiş. Ne yer, ne içer bilemiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.
 

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