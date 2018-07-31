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Kız çocuklarını fuhşa zorladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de evden kaçan kız çocuklarını fuhşa zorladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, kız çocuklarını fuhşa zorladıkları belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığı bildirildi.

Yapılan teknik takip sonucu, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhşa zorlayan kişiler, yaşı küçük kızının fuhuş yapmasına aracılık eden anne ve bu kız çocuklarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen şüpheliler tespit edildi.

Güvenlik güçlerince, "Beyaz Gül" adı altında yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 26 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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