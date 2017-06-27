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Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray’da kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Olay, Ağaçören ilçesi Hüsrev köyü Hüsrev Yaylası'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında eskiye dayalı kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. İddiaya göre Bünyamin Ö., Hüseyin E. (46) ile pusuya yatan Levent Ö. (35), tabanca ile karşı tarafın üzerine ateş açtı. Seyfullah E. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Mert E. (23), Hüseyin E., Hüsrev E., Ali Rıza E. (39) ve Bünyamin Ö. (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mert E.’nin durumunun ağır olduğu diğer öğrenildi.
 
Olayın ardından kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Silahla ateş açtığı iddia edilen Levent Ö. ve beraberindeki Bünyamin Ö. ile Hüseyin E. (46) ise Hüsrev köyündeki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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