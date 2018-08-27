Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kız kaçırma tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, olay, akşam 22.00 saatlerinde, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.’yu kaçırdı. K.O’nun ağabeyi İsa O., Aşkarbeyli Mahallesi’ne giderek, tartıştığı H.Y.’nin ağabeyi güvenlik korucusu Ali Y. ile babası İsmet Y’yi vurdu. 
 
H.Y.’nin ağabeyi Mustafa Y. ve Mehmet Y.’nin yanı sıra H.Y (20) ve H.G. yaralanırken, K.O.’nun ağabeyi İsa O. da çıkan çatışma sonucunda vuruldu. İsmet Y. ile İsa O. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. 
 
Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Ali Y (37) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.G. (31), H.Y.(20) ve Mehmet Y. (47)hastanede tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa Y. (49) MKÜ Araştırma hastanesine sevk edildi. 
 
Haberi alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. H.Y'nin (30) firarda olduğu belirtilirken, jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA