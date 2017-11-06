Kızılay Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Kınık, 116 oyla IFRC Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

Kınık'ın rakibi Almanya'dan Volkmar Schön 61 oy aldı.

Sonuçların belli olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kınık, federasyonun seçimli toplantılarının 4 yılda bir yapıldığını ve Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda federasyon başkanı, 4 kıtanın başkanları ile her kıtadan 5'er üye olmak üzere yönetim kurulunun belirlendiğini söyledi.

Kınık, dünyanın en eski ve yaygın organizasyonu "büyük kırmızı aile" içinde gelecek sene 150. kuruluş yılını kutlayacak Türk Kızılayının zümrüt tanesi gibi bir yerinin bulunduğunu ifade eden Kınık, "Zaten federasyonun yönetim kurulu üyesiydik ve bu seçimde çıtayı biraz daha yukarı çıkardık. Yeni vizyon ve enerjimizle 1,5 asırlık bu harekete yeni bir kilometre taşı dikmek için yola çıktık." diye konuştu.

Kınık, rekor bir katılımın olduğu Antalya'daki genel kurulda federasyonun kıta başkanlarının yanı sıra küresel başkanın da seçildiğini anlattı.

IFRC'nin genel başkanlığına 98 oy alan İtalya Kızılhaç Başkanı Francesco Rocca'nın getirildiğini bildiren Kınık, şu değerlendirmede bulundu: