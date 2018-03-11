Kızılay Genel Başkanı Kınık: Ulaşabildiğimiz verilere göre uçaktaki yolcuların isimler belli oldu

Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

“BAE’den havalandıktan sonra 3 mürettebat ve işadamı Hüseyin Başaran’ın ailesinin de içinde bulunduğunu öğrendiğimiz 8 yolcu ile İran’da düşen özel uçak ile ilgili arkadaşlarımız ve AFAD yetkilileri İran Kızılayı ile süreci takip ediyor. Başsağlığı diliyoruz. Uçağın düştüğü bölge Charmahal Kian şehrinin Anari köyü, İran Kızılayı arama kurtarma ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü. Ulaşabildiğimiz verilere göre uçaktaki yolcuların isimleri: Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay”