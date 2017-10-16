Kızılay Somali'ye yardım çalışmalarına başladı

Türk Kızılayı Somali'deki bombalı saldırıda yaralananların tedavileri ve Türkiye'ye sevkleri için bölgede çalışmalara başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da son yılların en büyük terör saldırısı gerçekleştirildi. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği hain saldırıda yaralıların tedavilerinin sağlanması, saldırıda yerle bir olan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye devreye girdi.

Olayın hemen sonrasında harekete geçen Türk Kızılayı, bölgeye Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı tıbbi malzemenin yanı sıra battaniye ve çadır gibi insani yardım malzemelerini sevk etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı gece yarısı Ankara'dan havalandı. AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile Türkiye'ye sevk edilmesi düşünülen yaralılara refakat etmek üzere Türk Kızılayı doktorları da bölgeye gitti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük eşliğinde bölgeye giden Kızılay ekibi, beraberinde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan tıbbi malzeme de götürdü. Mogadişu'ya ulaşan Türk heyeti yerel makamlarla temaslara başladı.

Arama kurtarma ekiplerine destek

Uzun süredir Mogadişu'da bulunan ve insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığına bağlı ekipler de terör saldırısının hemen ardından harekete geçti. Enkaz altında bulunan yararlıların kurtarılması için çalışan ekiplere gıda başta olmak üzere destek hizmeti veren Kızılaycılar, yararlıların Türkiye'ye sevk edilmesi konusunda da diplomasi faaliyeti yürüttü.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Somali'deki terör saldırısını sert bir dille kınadı.