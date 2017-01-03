Kızılay’ın stokları dondu
Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stokların alarm verdiğini bildirdi.
Ali Tezdiğ, ülke genelinde 250 kan bağış noktasının bulunduğunu belirtip Kızılay’ın bin 300 civarındaki hastaneye her iş günü ortalama 11 bin ünite kan dağıttığını belirtti. Tezdiğ, “Ülkemizde kan bağışı yeterli düzeyde değil. Hasta yatak kapasitesine göre yıllık 3 milyon ünite kana ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelerde her yıl Türkiye’nin 4-5 katı kan bağışlanıyor. Ülkemizin kan bağışı konusunda modern toplumlar seviyesine gelebilmesi için öncelikle karşılıksız, gönüllü bağışların artması gerekiyor” dedi.
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