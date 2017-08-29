Kızılay'ın yeni Genel Müdürü İbrahim Altan oldu

Kızılay Yönetim Kurulu, Kızılay Genel Müdürlüğü'ne, Genel Başkan Danışmanı Dr. İbrahim Altan’ı getirdi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Güllüoğlu'nun AFAD Başkanlığı'na atanmasının ardından boşalan Kızılay Genel Müdürlüğü'ne görevlendirme yapıldı.

Kızılay Yönetim Kurulu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü'ne Genel Başkan Danışmanı Dr. İbrahim Altan getirildi.

Gönüllü olarak başladığı insani yardım çalışmalarında çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Altan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Birimi Türkiye Temsilciliği'nin yanında Kızılay Genel Başkan Danışmanlığı görevini üstlendi.

İstanbul'da 1964'te doğan İbrahim Altan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İslam Tarihinde Sicilya Adası'nın Yeri" adlı tez konusuyla yüksek lisansını ve "XII. Yüzyılda Kuzey Afrika İtalya Ticari İlişkileri" teziyle doktorasını tamamladı.

Altan, 1993-2004 arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi asistanı olarak çalıştı. Alanıyla ilgili Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde maddeler yazan, bilimsel dergi ve gazetelerde yayınlar yapan Altan, 1999 depremiyle birlikte insani yardım örgütlerinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

İbrahim Altan, hem Adapazarı hem de Düzce deprem bölgelerinde koordinasyon görevi yaptı. Yuvacık-İzmit, Serdivan-Adapazarı, Düzce ve Kaynaşlı'da prefabrik konutların kurulmasını koordine etti.

Nisan 2000 ile Nisan 2013 yılları arasında Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik görevini üstlenen Altan, 1999'dan sonra Türkiye'de meydana gelen tüm doğal afetlerde fiilen çalıştı, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Altan, 26 Aralık 2004'teki Açe depremi başta olmak üzere 2005'ten itibaren Pakistan, Nijer, Filistin, Somali, Yemen, Suriye, İran, Arakan, Etiyopya, Lübnan, Makedonya, Bosna, Bulgaristan ve diğer ülkelerde yaşanan bütün afetlerde ve insani krizlerde operasyonlar yönetti.

İbrahim Altan, Şubat 2013'ten itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Birimi Türkiye Temsilcisi olarak görev yaptı.