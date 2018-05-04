Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kızılırmak akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'daki Kızılırmak nehrinde akıntıya kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balık avlamak için İskilip ilçesinde bulunan Kızılırmak nehrine giden iki kişi nehire düştü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerinin kaybolduğu belirtildi.

AFAD BİR KİŞİYİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

İskilip ilçesi Çukurköy yakınlarda Kızılırmak nehrinde balık avlayan Galip Güler, Tayfun Kaya ve Sadık Kızılkaya isimli üç gençten Galip Güler nehrin akıntısına kapılarak suda sürüklendi.

Irmak kenarında tarlada çalışan Ramazan Buğday isimli bir kişi yardıma koşarak Galip Güler’i kurtarmaya çalıştığı esnada ikisi de ırmağın suyunda gözden kayboldu. Çorum AFAD ekibi dalgıçları Galip Güler’e ulaşarak sudan çıkardı.

Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Galip Güler hayatını kaybetti. Ramazan Buğday’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez

Başbakan Yıldırım: Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA