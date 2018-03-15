Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde jandarma huzur sağlıyor Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biri olan ve 352 kuş türünü barındıran Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti jandarma tarafından yaya, motorlu ve trafik timleri tarafından 24 saat devriyelerle kontrol ediliyor.