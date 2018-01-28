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Kızılırmak'a düşen iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Çankırı'da Kızılırmak nehrine düşen iki kişiden birinin cesedine ulaşılırken arama çalışmaları devam ediyor.

  • AA
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Ankara'da yaşayan 4 arkadaş avlanmak için Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine geldi. Gruptan Ö. A. (22) ve E. Ç. (45) botla Kızılırmak'a açıldı.

Kenarda bekleyen arkadaşları Ö.A ve E.Ç'den uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nehir üzerindeki regülatör kapaklarının kapatılmasının ardından yapılan çalışma sonucunda Tımarlı köyü mevkisinde Ö.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

E.Ç. için arama çalışmaları devam ediyor.

 

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