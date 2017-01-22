Kızıltepe Kaymakamlığı'na saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mısır, İsrail’i ve Kudüs’teki hakimiyetini kabul eden ilk Arap ülke oldu

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma sözü vermesi üzerine, başkenti Kudüs olan Filistin ile 1980’de Kudüs’ü “ebedi” başkent ilan eden İsrail arasındaki çekişme bir kez daha dünya gündemine oturdu.