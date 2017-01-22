Kızıltepe Kaymakamlığı'na saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Kızıltepe Kaymakamlık binasına saldırı düzenlemek için kırsaldan geldikleri belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin Kızıltepe Kaymakamlık binasına saldırı düzenlemek için kırsaldan geldiği bilgisinin alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Boş arazide terörist cesedi bulundu
Sabah havanın aydınlanmasıyla mahalledeki boş arazide yapılan araştırmada, bir teröristin cesedi bulundu. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ikiye yükseldi.
Polisin bölgedeki araştırması devam ediyor.
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